Sismo no Irão: pelo menos três mortos e mais de 800 feridos

O número de feridos no sismo que atingiu esta noite o norte do Irão, perto da cidade de Khoy, subiu para 800, quase o dobro das primeiras estimativas, mantendo-se em três as mortes registadas, segundo as autoridades locais.

As primeiras informações do Centro Sismológico do Irão, divulgadas esta madrugada pelos media iranianos, indicavam que o sismo de 5,9 de magnitude na escala de Richter, junto à fronteira com a Turquia, causou 447 feridos, além das três mortes, informação agora atualizada num balanço do governador da província, Mohamed Sadegh Motamedian.