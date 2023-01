Fuga em oleoduto russo provoca derrame de petróleo de 200 metros quadrados

Uma fuga num oleoduto na Rússia provocou um derrame de petróleo que contaminou 200 metros quadrados, adiantou o Ministério de Emergências russo.

A informação foi confirmada esta segunda-feira pelo Ministério de Emergências do país, que revelou que o incidente aconteceu na passada sexta-feira, perto da cidade de Omsk, localizada na região da Sibéria.

O derrame, que contaminou uma área total de 200 metros quadrados, já foi, entretanto, contido, adiantaram as autoridades locais.

O oleoduto é propriedade da Transfneft, a maior empresa no setor do petróleo e gás do mundo.