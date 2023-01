Mais pequena que uma unha, mas extremamente perigosa: a cápsula radioativa perdida na Austrália

A Austrália continua à procura de uma cápsula radioativa que caiu de um camião que fazia o transporte para uma empresa mineira. A cápsula é mais pequena que uma unha humana, mas pode causar queimaduras, doenças da radiação, cancro, ou até a morte, a quem esteja a menos de um metro.

Algures ao longo dos 1.400 quilómetros da autoestrada entre Ewman e Perth, duas vezes Portugal de norte a sul, está perdida uma cápsula com cerca de seis milímetros de diâmetro e oito de comprimento.

As buscas começaram na sexta-feira com um aviso das autoridades de saúde.

“Se estiverem em contacto com a cápsula ou perto dela, podem sofrer lesões na pele, incluindo queimaduras. E se esse contacto for por tempo prolongado, pode causar síndrome aguda da radiação”, alertou Andrew Robertson, diretor do Departamento de Saúde da Austrália Ocidental.