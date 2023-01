Seis crianças britânicas encontradas em adega abandonada na Áustria

Seis crianças britânicas foram retiradas dos pais, depois de terem sido encontradas a viver numa adega abandonada em Obritz, na Áustria, perto da fronteira com a República Checa.

As autoridades foram chamadas ao local por denuncias de vizinhos que estavam preocupados com o bem-estar das crianças.

No entanto, segundo a Sky News, foram atacados com gás pimenta pelo homem, um austríaco de 54 anos, membro do movimento de extrema-direita Reichsburger e que escreveu dezenas de livros em que nega o Holocausto.

O homem, que foi detido por atacar as autoridades, foi, entretanto, libertado sob fiança.

As crianças têm idades entre os sete meses e os cinco anos. Foram transportadas, assim como a mãe, de 40 anos, para um hospital, mas estão "bem", acrescenta a polícia.

As crianças ficaram à guarda dos serviços sociais.

No local, foram encontradas duas bestas, uma arma longa e armas de pressão.

O caso está a ser investigado. As autoridades acreditam que a família morasse há vários meses na adega abandonada.

"As câmaras de vigilância em frente da cave eram particularmente irritantes e os residentes às vezes ouviam vozes de crianças na cave e assim que se aproximavam ficava tudo em silêncio", conta o vice-prefeito de Orbritz, Erich Greil.