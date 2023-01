Sete mortos em acidente de autocarro no Brasil

Pelo menos sete pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas, esta terça-feira, no estado brasileiro do Paraná num acidente que envolve um autocarro que fazia o trajeto entre Florianópolis e Foz do Iguaçu, informaram as autoridades.

O acidente ocorreu durante a madrugada, quando o autocarro saiu da rodovia BR-277 no município de Fernandes Pinheiro, conforme confirmou a Polícia Rodoviária do Paraná.

O autocarro da empresa Viação Catarinense havia saído com 54 passageiros de Florianópolis, capital de Santa Catarina, com destino a Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira com Argentina e Paraguai.

Os corpos das vítimas fatais foram transferidos para o Instituto de Medicina Legal, na cidade de Ponta Grossa, e os feridos foram transferidos para Irati, ambos municípios do Paraná.

As autoridades locais investigam as causas do acidente e já interrogaram o motorista do autocarro, que saiu ileso junto com outros 25 passageiros.

O acidente ocorreu um dia depois de outro autocarro que transportava uma equipa de futebol juvenil do Rio de Janeiro perder o controlo no estado de Minas Gerais e cair de um penhasco de 10 metros, matando quatro pessoas, incluindo três adolescentes.