Um casal iraniano foi condenado a mais de dez anos de prisão por dançar perto de um dos principais monumentos de Teerão.

Astiyazh Haghighi e o namorado, Amir Mohammad Ahmadi, ambos de 20 anos, foram filmados a dançar em frente à Torre Azadi, na capital iraniana. O vídeo foi publicado na internet e rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

No Irão, as mulheres são obrigadas a usar véu islâmico e estão proibidas de dançar em público. Ao dançar na rua, com um homem, e sem véu, Astiyazh Haghighi violou as duas regras do país.