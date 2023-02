Oito mísseis atingem base militar turca no Iraque

Oito mísseis atingiram esta quarta-feira a base militar turca de Zlikan e a zona circundante sem causar vítimas, disse à agência de notícia espanhola EFE o comandante das operações de Nineveh, coronel Yousef Al-Badawi.

"Oito mísseis do tipo Grad atingiram a base de Zlikan, na área de Baashika, hoje de manhã, com a presença de forças turcas" no local, avançou o militar.

Yousef Al-Badawi especificou que "seis mísseis caíram nas imediações da base, enquanto outros dois caíram dentro da base". O coronel turco afirmou que o ataque não causou vítimas.

O ataque também foi confirmado, numa breve declaração, pela Autoridade Antiterrorista Curda.

Base de Zlikan tem sido alvo de vários ataques

A base de Zlikan tem sido alvo de diversos ataques com mísseis e morteiros, especialmente entre 2021 e 2022.

Em janeiro do ano passado, a mesma base militar turca, localizada a noroeste de Mossul, foi alvo de dois ataques com 'rockets', em dias consecutivos e sem causar vítimas.

Em 2014, a Turquia estabeleceu a base de Zlikan, próxima de uma montanha na cidade de Baashika, com a presença de 3.000 a 5.000 soldados turcos, após o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) ter assumido o controlo de Mossul, no norte do Iraque.

A Turquia mantém várias bases militares no norte do Iraque, numa faixa próxima à fronteira, para combater postos avançados de retaguarda do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

A maior parte destas posições está na região autónoma do Curdistão, com exceção de Ziklan, localizada na província de Nineveh, cuja capital é Mossul.

Iraque apelou várias vezes ao fim das incursões turcas

O PKK, classificado como uma organização terrorista pela Turquia, Estados Unidos e União Europeia, conta com o apoio de algumas fações curdas iraquianas, mas não das autoridades da região autónoma do Curdistão iraquiano.

O Iraque apelou, por diversas vezes, ao fim das incursões turcas e exigiu cooperação para garantir a segurança na sua fronteira com a Turquia, bem como o encerramento da base e a retirada das forças turcas, reivindicações que continuam sem resposta por parte de Ancara.