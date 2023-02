Agente salva cão-polícia durante um tornado

Um polícia norte-americano salvou o seu parceiro canino de um carro, durante um forte tornado, no Texas. As imagens de vigilância captaram o momento.

Joel Nitchman enfrentou ventos de 265 quilómetros por hora para retirar Roni, o cão-polícia, que tinha ficado dentro do carro.

“Assim que dei a volta ao carro, começou tudo”, conta o agente. “Eu mal conseguia abrir a porta dele. Quando consegui – ele é um cão esperto – ele percebeu o que se passava no exterior e ficou como ‘eu não quero sair’.”

O agente conseguiu retirar o animal e os dois correram para dentro do edifício.

“Eu nunca me vou esquecer do barulho. Foi quando percebi que o tornado era grande. A ideia do carro ser atingido pelos destroços ou de virar… Não poderia fazer-lhe isso, não podia deixá-lo lá fora durante isto”, acrescenta Nitchman.