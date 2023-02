Pai condenado a prisão perpétua por matar filho bebé de 9 semanas

Leon Mathias, de 34 anos, foi condenado a prisão perpétua pelo homicídio do filho de 9 semanas, Hunter Mathias, estando obrigado a cumprir, no mínimo, 16 anos de pena. O crime aconteceu na sua casa em Barnsley, em Inglaterra, enquanto dava banho ao bebé, a 30 de novembro 2018.

Em dezembro, Leon foi preso, mas só foi acusado pela morte do filho em 2021. Mesmo negando a autoria do crime, o tribunal decidiu considerá-lo culpado a 30 de janeiro deste ano.

De acordo com a BBC, Hunter morreu na sequência de lesões graves no cérebro, hematomas no corpo e fraturas nas pernas depois de ter sido sacudido e agredido pelo pai num “momento de frustração”. O bebé foi levado para o hospital em paragem cardiorrespiratória, ainda chegou a ser transferido para outra unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu três dias depois.

Leon Mathias não terá contado à equipa do hospital o ocorrido e pediu à sua companheira, mãe de Hunter, para se manter calada.

A juíza responsável pelo caso concluiu que Leon Mathias não expressou remorsos durante o julgamento. O chefe da polícia local disse estar satisfeito com o desfecho depois de quatro anos a lutar por justiça.