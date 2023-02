Depois de 102 filhos, ugandês decide que não quer ter mais

Depois de 102 filhos e 578 netos, o ugandês Musa Hasahya Kasera decidiu que já não quer ter mais descendentes. A grande dimensão da família tem provocado dificuldades económicas ao homem e às suas 12 mulheres, tornando-se difícil alimentar toda a gente.

“Ao início era uma piada… Mas agora tornou-se um problema”, conta à AFP o homem de 68 anos. “Com a minha saúde a falhar e meros dois acres [8.000 metros quadrados] de terra para uma família tão grande, duas das minhas mulheres já me deixaram por eu não conseguir proporcionar os básicos como comida, educação e roupa”, acrescenta.

Hasahya está agora desempregado, o que torna a gestão financeira mais difícil. Por isso, o homem disse chega: as mulheres passaram a tomar contracetivos para evitar que a família continuasse a aumentar.

A enorme família vive na vila de Bugias, na zona este do Uganda, e tornou-se um fenómeno turístico. O terreno tem uma casa principal, que está em ruínas, e cerca de duas dúzias de cabanas de barro cobertas por palha.

Num caderno antigo, vai apontando os nomes e os detalhes de cada nascimentos, mas são as mulheres que o ajudam “a identificá-los”. Os 102 filhos de Hasahya têm idades compreendidas entre os 10 e os 50 anos.

“O desafio é que só me consigo lembrar do nome do meu primeiro e último filhos, mas algumas das crianças não me consigo lembrar dos seus nomes”, lamenta.