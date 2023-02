O discurso emocionante de um jovem piloto aos pais que viajam pela primeira vez com ele

“Queria aproveitar o dia de hoje para partilhar uma pequena história pessoal com vocês. O voo de hoje é muito especial para duas pessoas, duas pessoas que me têm apoiado em absolutamente tudo para chegar e conseguir o meu sonho desde criança”, disse Jordi Jacas, através dos sistema de comunicação do avião.

Um jovem piloto da Air Europa está a emocionar as redes sociais. Jordi Jacas partilhou um vídeo de agradecimento público aos seus pais, que viajavam pela primeira vez com ele no avião. Agradeceu por todo o apoio que lhe deram para seguir o seu “sonho”.

A viagem em questão era muito especial, tanto para o piloto como para os pais: “Hoje é o primeiro dia que voam comigo como piloto e, para mim, não há palavras para descrever a satisfação e ilusão que me fazem sentir.”

O vídeo, partilhado na sua conta de Instagram, tornou-se rapidamente viral. Mostra a reação dos pais à mensagem do jovem piloto, com a mãe a ficar visivelmente emocionada com as palavras do filho.