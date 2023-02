Quarto sujo e sem casa de banho: idosa desaparecida há 44 anos encontrada no subsolo de hotel

Uma idosa de 73 anos, desaparecida há quase 44, foi encontrada esta terça-feira, num hotel em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, Brasil.

Estava desaparecida desde 1979, altura em que terá tido uma zanga com a família. Desde aí que os familiares não sabiam do seu paradeiro. Agora, 44 anos depois, foi encontrada pela Polícia Civil num quarto sem condições, no subsolo de um hotel.

As condições do quarto eram insalubres: não tinha iluminação natural, as roupas da cama e o colchão estavam muito sujos e a idosa fazia as necessidades num balde, de acordo com o porta-voz da Polícia Civil Marcelo Ferrugem, citado pela Globo.

A idosa "estava bem fisicamente", mas apresentava alguns sinais de demência. As autoridades acreditam que seja Alzheimer.