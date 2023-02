Avalanches provocaram pelo menos oito mortes desde sábado nos Alpes austríacos

Cinco pessoas foram este domingo encontradas sem vida nos Alpes austríacos, elevando para oito o total de vítimas mortais na sequência de deslizamentos de neve ocorridos este fim de semana naquela região oeste da Áustria.

Três dos mortos, de 29, 33 e 62 anos de idade, tinham sido atingidos por deslizamentos de neve, no sábado, nas estâncias de esqui de St. Anton e Kaunertal, respetivamente, embora os corpos só tenham sido encontrados este domingo, noticiou a agência France Presse.

Numa outra avalanche no vale Ötztal, também no Tirol, outro esquiador morreu este domingo, havendo mais uma vítima mortal, um funcionário austríaco "que estava ocupado a limpar a neve no sábado de manhã".

O acidente com o funcionário, de 59 anos, ocorreu enquanto este conduzia um trator agrícola, tendo sido arrastado para o vale Debantal, não muito longe da cidade de Lienz, mas o corpo só foi encontrado este domingo, acrescentaram as autoridades do estado do Tirol.

Um homem de 62 anos que era procurado desde sábado, por não ter regressado de uma excursão de esqui na cidade de Kaunerberg, foi também encontrado soterrado por trabalhadores de resgate e não pôde ser reanimado.

A última morte foi confirmada este domingo à AFP por fontes policiais e ocorreu em Längenfeld, no vale de Otztal.

As autoridades não quiseram dar qualquer informação sobre a nacionalidade das últimas quatro vítimas.

As cinco mortes no Tirol elevam para oito o total de vítimas mortais na Áustria ocidental este fim-de-semana.

Um neozelandês de 17 anos, um alemão de 55 anos e um chinês de 32 anos foram encontrados mortos no sábado.

No Tirol e na zona vizinha de Vorarlberg, os serviços de aviso continuam este domingo a considerar a situação perigosa devido à ocorrência de vento e queda de neve.

Nestas duas regiões, os especialistas do serviço de alerta apelaram aos entusiastas dos desportos de Inverno para que fossem cautelosos.

O nível de alerta de quatro numa escala de cinco não impediu, todavia, muitos turistas de se aventurarem, precisaram as autoridades.

Trinta avalanches foram relatadas no Tirol, no sábado, envolvendo onze pessoas. A situação levou a numerosas operações de salvamento consideradas perigosas por causa das condições meteorológicas adversas.

As férias escolares de fevereiro começaram em Viena e as estâncias encheram-se após um início sombrio da estação, marcado pela ausência de neve em altitudes baixas e médias.

Nos últimos anos, na Áustria, um dos principais destinos de desportos de Inverno, os deslizamentos de neve causaram uma média anual de 20 mortes.