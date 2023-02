Comboio que transportava produto químico descarrila e provoca incêndio de grandes dimensões

Um comboio que transportava um produto químico descarrilou no norte dos Estados Unidos, causando um incêndio gigantesco e a retirada de várias centenas de pessoas, divulgaram este sábado as autoridades e a imprensa norte-americanas.

O descarrilamento ocorreu na noite de sexta-feira, na aldeia East Palestine, no estado de Ohio, perto da fronteira com o estado da Pensilvânia, e não causou vítimas.

Segundo a imprensa local, várias explosões foram ouvidas quando os vagões ardiam, no sábado, apesar dos esforços dos bombeiros, que tiveram o trabalho dificultado por camiões cisterna que congelaram devido ao frio polar que atingiu este fim de semana esta zona dos Estados Unidos.

O comboio transportava cloreto de vinilo, um produto químico usado no fabrico de plástico.

Cerca de 2.000 residentes, perto de metade da população da aldeia de East Palestine, receberam ordens para sair das respetivas casas.

As autoridades locais ordenaram que todos os residentes num raio de 1,6 km do local do desastre desocupassem a zona.