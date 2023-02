Atenas acordou "pintada" de branco

Apesar de estar a ser, até agora, um inverno ameno na Grécia, Atenas acordou esta segunda-feira sobre um manto branco de neve. A queda de neve foi visível em vários monumentos da capital grega, a Acropóle, o Partenon e o templo de Zeus Olímpico, ficaram pintados de branco.

Devido ao estado do tempo, as autoridades foram obrigadas a fechar as escolas locais e algumas estradas e lojas. Além disso, as forças de segurança enviaram sinais de alerta de emergência às pessoas que se pudessem deslocar durante o período de tempestade de neve. Os serviços públicos e as empresas foram aconselhados a adotar o teletrabalho.