Sobe para 10 número de mortos em avalanches na Áustria e Suíça

Pelo menos dez pessoas morreram em avalanches nas áreas montanhosas da Áustria e da Suíça nos últimos dois dias, segundo um novo balanço das autoridades locais, que relataram dezenas de incidentes no fim de semana.

O anterior balanço dava conta de oito vítimas mortais na sequência de avalanches desde sábado.

No caso da Suíça, no sábado foram encontrados dois corpos de dois esquiadores - uma mulher de 56 anos e um homem de 52 anos - que estavam fora de pista no cantão de Graubuenden.

Um terceiro esquiador saiu ileso, informou a televisão pública local.

As autoridades austríacas notificaram também no sábado a morte de três pessoas de origem chinesa, alemã e neozelandesa, esta última de 17 anos, todas vítimas de avalanches ocorridas nas encostas.

No domingo, as autoridades encontraram o corpo de um esquiador de 62 anos que desapareceu em Kaunerberg e outros dois corpos em Saint Anton am Arlberg.

As autoridades também confirmaram a morte de um homem de 59 anos que ficou soterrado enquanto dirigia um limpa-neve na região do Tirol.

Somente no sábado, as autoridades tiveram conhecimento de mais de 30 avalanches no Tirol, segundo a rede ORF.

Nível de alerta 4 numa escala de 5

As autoridades colocaram o nível de alerta em quatro, numa escala de cinco, e pediram aos esquiadores que evitassem terrenos íngremes ou potencialmente perigosos.

No Tirol e na zona vizinha de Vorarlberg, os serviços de proteção civil emitiram alertas devido à ocorrência de vento e da queda de neve.

O nível de alerta de quatro numa escala de cinco não impediu, todavia, muitos turistas de se aventurarem, precisaram as autoridades.

As férias escolares de fevereiro começaram em Viena e as estâncias encheram-se após um início sombrio da estação, marcado pela ausência de neve em altitudes baixas e médias.

Nos últimos anos, na Áustria, um dos principais destinos de desportos de inverno, os deslizamentos de neve causaram uma média anual de 20 mortes.