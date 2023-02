As autoridades federais norte-americanas detiveram duas pessoas, suspeitas de prepararem um ataque contra as infraestruturas energéticas da cidade de Baltimore, no estado de Maryland, entre as quais o fundador de um grupo terrorista neonazi na Flórida.

Brandon Russell, 27 anos, e Sarah Beth Clendaniel, de 34, foram presos na semana passada sob suspeita de planear um ataque, informou o Federal Bureau of Investigation (FBI).