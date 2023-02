As imagens das chuvas torrenciais na Bolívia e no Peru

A Bolívia está a ser afetada por chuvas torrenciais que já mataram pelo menos duas pessoas. Entretanto, nas últimas horas, as autoridades do Peru reviram em baixa o número de mortos provocados por um deslizamento de terras, no sul do país.

Cerca de 630 casas ficaram inabitáveis e os principais acessos a aldeias remotas do Peru ficaram cortados. A Presidente do país já prometeu acelerar a ajuda à população afetada.

Na Bolívia, as áreas rurais ficaram devastadas e mais de 5 mil pessoas desalojadas.