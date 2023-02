Mundo

OMS alerta para risco de "propagação internacional" da meningite

Pacom Bagula

A epidemia da meningite que é sazonal no Níger está este ano mais forte e com as deslocações das populações existe um risco de propagação maior pela África Ocidental. Neste momento, há um total de 559 casos de meningite, incluindo 18 mortes, com uma taxa de mortalidade de 3,2%.