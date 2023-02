A principal praça de Pyongyang ficou completamente repleta de cidadãos que quiseram ver de perto a parada militar. O regime norte-coreano exibiu o maior armamento de longo alcance de sempre.

Nas imagens divulgadas pelo regime destacam-se os mísseis ICBM, que têm capacidade nuclear e são capazes de chegar até aos Estados Unidos. No desfile foram exibidos 12 mísseis deste género, o que demonstra que a Coreia do Norte continua a desenvolver este tipo de armas, apesar de todas as proibições.

Os analistas ocidentais, dizem que um dos mísseis apresentados parece já ter tecnologia que permite a utilização de combustível sólido, o que faz com que os lançamentos sejam mais rápidos e admitem que é um grande avanço em termos de modernização da capacidade defensiva ou de ataque.

Por outro lado, as imagens também se centraram numa das filhas do presidente coreano, tendo sido uma figura de destaque, durante as cerimónias.

Kim Chu-ae, que raramente era vista em público, foi figura central das fotografias oficiais, ao lado dos chefes militares mais importantes.

Do que se sabe, Kim Jong-un tem 3 filhos. Um rapaz, mais velho, e duas filhas, a que esteve presente na cerimónia terá sido a do meio.

O destaque dado à jovem, que terá cerca de 10 anos, está a criar uma onde de especulação sobre o papel que poderá vir a ter na sucessão do regime.