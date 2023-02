Condutora detida após embater contra cerca no Capitólio do Texas

Uma mulher do Estado do Texas foi detida depois de o carro que, alegadamente, conduzia embater contra uma cerca do Capitólio do Estado do Texas, informaram as autoridades locais, enfrentando a acusação de dirigir embriagada e abandonar os filhos.

Karla Morales Mateo, de 25 anos, direcionou o veículo para cima de um passeio e colocou os dois filhos, de dois e quatros anos, fora do veículo, dirigindo-se depois à parte sudoeste da cerca de ferro, na quinta-feira, cerca das 18:40 locais, segundo o sargento Victor Taylor, do Departamento de Segurança Pública do Texas.

A polícia testemunhou o incidente e prendeu Karla Mateo depois de o veículo parar na escadaria do lado sul do Capitólio.

A condutora enfrenta, agora, acusações criminais que incluem danos criminais, resistência à prisão, dirigir embriagada e abandono de criança, disse Taylor.

Os registos da prisão do condado de Travis, segundo a agência AP, mostram que Karla Mateo está detida sem fiança e não lista um advogado que possa falar em seu nome.

O motivo do ataque não é conhecido, de acordo com Victor Taylor, que disse não parecer tratar-se de um ataque terrorista.

Os dois filhos de Karla Mateo, adiantou, estão agora sob custódia do Estado.