Ator Cody Longo encontrado morto em casa

Cody Longo, ator de 34 anos, que se tornou conhecido por papéis na Nickelodeon e em “Days of Our Lives”, foi encontrado morto em casa, no Texas, na passada quarta-feira. A confirmação foi dada pelo seu representante, Alex Gittelson.

Stephanie, a mulher do ator, alertou a polícia após várias tentativas de o contactar, sem resposta. As forças de segurança deslocaram-se à casa do casal e encontraram Cody sem vida deitado na cama.

“O Cody era o nosso mundo. Eu e os miúdos estamos despedaçados e completamente devastados. Ele era o melhor pai. Iremos sempre sentir a sua falta e iremos sempre o ama-lo", disse em comunicado à revista People, a mulher do artista, Stephanie.

As causas da morte ainda não foram divulgadas, no entanto, a família do ator acredita que ele terá sofrido uma recaída. Cody Longo enfrentava problemas com o álcool há vários anos.

O ator norte-americano viu-se envolvido em várias polémicas, com destaque para janeiro de 2021, quando foi acusado de um crime sexual contra uma menor de nove anos, que terá acontecido em 2019. Foi detido em janeiro de 2020 e acabou por ser libertado após o julgamento. Em novembro de 2020 foi novamente preso por violência doméstica, quando a mulher o acusou de agressão.