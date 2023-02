Acusada de matar e desmembrar o companheiro ataca o próprio advogado em tribunal

Uma mulher norte-americana, acusada de matar e desmembrar o namorado, atacou o próprio advogado durante uma audiência, após o juiz ter decidido adiar o seu julgamento.

O caso aconteceu esta terça-feira no Estado norte-americano do Wisconsin, num tribunal do Condado de Brown. Taylor Schabusiness, de 25 anos, ouviu o juiz decretar o prorrogamento do seu julgamento e não ficou agradada com a decisão.

Mulher teve de ser imobilizada

Atacou então Quinn Jolly, o advogado que a representava e que tinha requerido esse mesmo adiamento.

A agressão durou apenas alguns segundos, pois Schabusiness foi imediatamente travada por um dos elementos das forças de segurança que se encontrava no local.

O agente da autoridade derrubou a mulher e imobilizou-a. Posteriormente, e após a ordem voltar a ser restabelecida, a audiência foi retomada.

O crime macabro de que é acusada

A mulher de 25 anos está acusada de homicídio em primeiro grau, mutilação e agressão sexual do cadáver do namorado. Taylor Schabusiness terá levado a cabo o assassinato de Shad Thyrion em fevereiro de 2022 e, desde então, diz-se inocente de todas as acusações que lhe são imputadas.

A acusada alega que sofre de doença mental e que, por isso, não pode julgada como uma pessoa sã.

Segundo a agência Associated Press, o julgamento poderá agora acontecer a 15 de maio e o advogado de Taylor, após o ataque, afirmou que iria apresentar uma moção para se poder retirar do caso como representante da suspeita.