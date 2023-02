O nome Ju-Ae vai ser banido na Coreia do Norte a todas as raparigas, menos à filha do líder, Kim Jong-un. Quem já o tinha antes desta nova proibição, terá de o mudar, segundo fontes citadas pelo meio de comunicação asiático RFA.

As autoridades norte-coreanas estão a apelar a quem se chame Ju-Ae que mude de nome, segundo duas fontes de Pyongyang.

Os governos locais das cidades de Jeongju e Pyongsong emitiram ordens para que as mulheres mudassem as suas certidões de nascimento.

"Ontem, o Ministério da Segurança da cidade de Jeongju convocou as mulheres registadas no departamento de registo de residentes sob o nome de 'Ju Ae' ao Ministério da Segurança para mudarem os seus nomes", disse um dos residentes no relatório da RFA.

De acordo com o jornal, uma rapariga de 12 anos tinha o nome de Ju-Ae, mas foi obrigada a ir ao Ministério da Segurança mudar, por ser o mesmo nome da filha de Kim Jong-un: Kim Ju-Ae.

As autoridades afirmam que o nome da criança estava reservado para pessoas da “mais alta dignidade”, acrescentou a fonte do jornal.

Na Coreia do Norte, o primeiro nome é sempre o nome de família, seguido do nome próprio e, por isso, Ju-Ae passa a ser exclusivo da filha do líder.

Já em 2014, a Coreia do Norte ordenou que quem tivesse o nome Jong-un teria de o mudar, segundo os jornais sul-coreanos, proibindo qualquer recém-nascido de o ter.

Tendo isto em conta, os nomes dos líderes (ou futuros líderes) da Coreia do Norte não podem ser partilhados, o que poderá significar que a filha de Kim Jong-un, que marcou presença na parada militar dia 9 de fevereiro, está na linha da frente para suceder ao pai.

Jun-Ae é a única dos três filhos de Jong-Un que já apareceu em público.