“Team Jorge”: a máquina de desinformação que terá influenciado dezenas de eleições em todo o mundo

A “Team Jorge” é descrita como uma equipa israelita que vende serviços de hacking e desinformação para clientes políticos e empresas que pretendem realizar campanhas secretas de tráfico de influência, indica o jornal The Guardian . Esta equipa foi exposta por um consórcio de jornalistas “Forbidden Stories” , em colaboração com a unidade de investigação da Rádio França.

Da investigação aperceberam-se que a “Team Jorge” influenciou dezenas de eleições no mundo, principalmente na África e Europa. Além disso, os jornalistas também descobriram que esta máquina de desinformação poderá ter chegado a França, mais precisamente, através de uma reportagem na BFM TV.

Modus Operandi da “Team Jorge”

Para começar, a empresa não tem existência legal propriamente dita. É constituída por ex-agentes dos serviços secretos israelitas, segundo as revelações feitas pelo consórcio esta quarta-feira. No fundo, a “Team Jorge” é alimentada pelo lucro que é obtido através de um esquema de cliente-intermediários e oferece os seus serviços a quem fizer a melhor oferta, relata o correspondente da Rádio France Internationale (RFI) em Jerusalém, Sami Boukhelifa.

Escolhido o cliente, a equipa avança com o mecanismo de contas falsas. O “exército virtual” é constituído por milhares de contas falsas nas redes sociais, recorrendo a um poderoso software.

É impressionante a quantidade de avatares que são criados e que passam facilmente despercebidos, pois têm emails, data de nascimento e até fornecem números de telefone para estes perfis parecerem mais fidedignos.

A missão? É publicar opiniões com o objetivo de influenciar o maior número de pessoas online.

A RFI sublinha que esta sociedade “age com total impunidade, sem princípios morais”. Contudo, a “Team Jorge” saiu agora da clandestinidade, depois de anos a operar nos bastidores.

Envolvimento no escândalo Cambridge Analytica

Esta equipa israelita traz à memória o escândalo de Cambridge Analytica, a empresa acusada em 2018 de ter usado grandes volumes de dados para influenciar eleitores nas redes sociais. Acontece que a “Team Jorge” também esteve envolvida neste esquema.

Mas nem tudo veio a público e ficaram muitas perguntas sem resposta.

Em 2017, “Jorge” tinha oferecido a Cambridge Analytica um “sistema semiautomático de criação de perfis e implantação de rede”.

De acordo com o RFI , os três jornalistas da Rádio France e dois meios de comunicação israelitas, que conduziram a investigação, conseguiram infiltrar-se na rede ao fazerem-se passar por potenciais clientes.

As interações entre os “jogadores” deste esquema foram gravadas. A sociedade clandestina israelita admitiu que “intervieram em 33 campanhas eleitorais presidenciais”, que dois terços foram na África e 27 foram bem sucedidas.

Desinformação chegou ao canal de notícias francês BFM TV

A equipa “Team Jorge” conseguiu embrenhar-se no canal de televisão BFM TV. O líder da unidade, Tal Hanan, um ex-agente das forças especiais israelitas que usa o pseudónimo “Jorge” foi captado a gabar-se da capacidade de manipular os media para espalhar propaganda.

Este membro foi ainda mais longe. Além da confissão, ainda mostrou um vídeo do programa “Le journal de la nuit”, do canal BFMTV. A reportagem em causa terá sido exibida em dezembro de 2022 e focava-se no impacto das sanções da União Europeia a oligarcas russos na indústria de iates no Mónaco.

"A UE anuncia um novo conjunto de sanções contra a Rússia", dizia o elemento da “Team Jorge”, acrescentando que as sanções iam abalar a indústria de iates no Mónaco e que o congelamento de ativos dos oligarcas russos faria com que o setor passasse dificuldades. Aqui, a missão da sociedade clandestina seria instaurar revolta perante o pacote de sanções da UE à Rússia, no seguimento da invasão à Ucrânia.

Ainda assim, não está confirmado se “Team Jorge” esteve por detrás da desinformação na BFMTV. No entanto, o canal de televisão francês instaurou uma auditoria interna e já suspendeu o pivô, Rachid M’Barki.

O canal informa , em comunicado, que o pacote de informações que foram implantados pela “Team Jorge” não passaram pelos procedimentos normais de validação editorial.

O site de notícias Politico , que noticiou a investigação interna pela primeira vez na BFMTV, disse que uma dúzia de pacotes de notícias suspeitos estavam sob investigação.

Em resposta M'Barki defende o seu "livre arbítrio editorial" e explicou que tinha seguido as indicações do intermediário, Jean-Pierre Duthion, que se trata-se de um "mercenário da desinformação", que teria recebido encomendas, feitas por outros intermediários, sem conhecer o cliente final. O seu papel era simplesmente colocar os assuntos nas mãos dos jornalistas.

Rachid M'Barki afirma não ter sido pago para transmitir os assuntos, mas os jornalistas do coletivo de investigação estimam que o tal serviço possa render cerca de 3.000 euros por unidade do assunto transmitido.

O pivô M'Barki nega o seu envolvimento em qualquer campanha de desinformação e diz que foi enganado.