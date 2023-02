Brasileiros ultimam os preparativos para "o maior Carnaval da história"

Em contagem decrescente para a festa mais emblemática do Brasil, a folia já está presente nas ruas. As escolas de samba fazem os últimos ensaios para este, o de 2023, seja “o maior Carnaval da história”, é o desejo do autarca do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

A poucos dias do Carnaval, os brasileiros mostram-se ansiosos para o desfile deste ano. O Carnaval do Rio conta com mais de 400 bandas e desfiles até 26 de fevereiro, sendo esperados mais de cinco milhões de pessoas.

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro atribuiu um subsídio de 2,15 milhões de reais (cerca de 390 mil euros), a cada uma das escolas de samba que realizam os majestosos desfiles de sambódromo.

"Depois do momento difícil que o Rio e o Carnaval carioca atravessaram devido às sucessivas crises políticas e administrativas dos últimos anos, agravadas pela pandemia, é tempo de realizar o maior Carnaval da história", afirmou Eduardo Paes.

Um único desfile no sambódromo move cerca de 20.000 pessoas. Nos 27 desfiles em 2022 participaram 66.200 pessoas, número que os organizadores esperam superar este ano.

E tudo aponta para que isso venha a acontecer. Desde o passado dia 8 de fevereiro, os bilhetes para os desfiles estão esgotados.