Carta com pedido de desculpa chega ao destino mais de 100 anos depois

A carta foi escrita em fevereiro de 1916, durante o auge da Primeira Guerra Mundial, e tinha como destino Hamlet Road, em Crystal Palace, no sul de Londres.

Um casal britânico ficou perplexo quando se deparou com uma carta escrita há 107 anos. Finlay Glen, um dramaturgo de 27 anos e a sua namorada, Lucy Walker, receberam a carta em 2021, mas só esta semana é que se aperceberam dela, depois de a recuperarem de um monte de cartas que tinham na gaveta.

O envelope apresentava um carimbo postal de Bath e um selo de 1 pence (1 centavo) com o rosto de Rei George V, o então monarca e avô da Rainha Isabel II.

A carta foi enviada no mesmo ano da Batalha do Somme (demorou quatro meses) e quatro anos após o naufrágio do Titanic (1912). A curiosidade foi mais forte e o casal acabou por abrir a carta.

"Pensámos naquele momento que, como ninguém a havia reivindicado, não haveria problema em abri-la", disse Glen à revista Evening Standard .

De seguida, Glen e Walker entregaram a carta à sociedade histórica Norwood Review , para que possam realizar uma investigação mais aprofundada.

O conteúdo da carta

A carta encontra-se em ótimas condições. O texto foi escrito a lápis e é perfeitamente percetível.