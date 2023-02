Descarrilamento de comboio com químico: Governo dos EUA tenta tranquilizar população

As autoridades norte-americanas procuraram tranquilizar esta quinta-feira a população de East Palestine, no estado de Ohio, que manifesta preocupação com a saúde e exige explicações quase duas semanas depois do descarrilamento de um comboio que transportava um produto químico.

"Quero que a população saiba que não precisa de lidar com este caso sozinha (...). Estaremos cá para ajudar", garantiu o responsável da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês), Michael Regan, que esteve esta quinta-feira na localidade de East Palestine, no nordeste do país.

Regan adiantou que nenhum registo de cloreto de vinilo ou cloreto de hidrogénio foi detetado depois de examinadas mais de 480 casas.

A água foi testada e retestada "para garantir que os habitantes estão protegidos", vincou, garantindo "muita transparência" mas acrescentando que entende a "falta de confiança dos moradores".

Em Washington, Karine Jean-Pierre, porta-voz do Presidente Joe Biden, assegurou que o Governo norte-americano está em cima do assunto e vai "responsabilizar a Norfolk Southern", a companhia ferroviária que operava o comboio.

Comboio transportava cloreto de vinilo

O acidente aconteceu a 3 de fevereiro, na aldeia East Palestine, no estado de Ohio, não causou vítimas diretas, mas provocou um incêndio com uma coluna de fumo negro de grandes proporções.

O comboio que descarrilou transportava cloreto de vinilo, um produto químico usado no fabrico de plástico e que é considerado cancerígeno e altamente inflamável.

Desde então, foi iniciada uma investigação às causas do acidente e o caso continuou a ganhar força à medida que os moradores expressaram a sua preocupação.

Em relatos aos órgãos de comunicação, habitantes contaram que apresentam vários sintomas, como dores de cabeça, mas também receio de cancro dentro de alguns anos.

Cerca de 3.500 peixes também morreram nos cursos de água na região, de acordo com a agência local de recursos naturais.

As autoridades marcaram o ar como "seguro" e garantiram que a água do sistema municipal não tem "poluentes", mas aconselham as pessoas que usam água de poços privados a testá-la.

Apesar das palavras de tranquilização, os moradores que foram autorizados a voltar para as suas casas demonstram sua desconfiança.

A Norfolk Southern cancelou mesmo a participação numa reunião da comunidade, por temer violência "física" contra seus funcionários.

Já o presidente da Câmara daquela localidade com menos de 5.000 habitantes, Trent Conaway, manifestou-se zangado, mas também cansado, em declarações aos jornalistas,