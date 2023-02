Médico diz que Presidente dos EUA está de "boa saúde"

Joe Biden, que aos 80 anos não esconde as suas ambições de uma reeleição, está "bem de saúde", "vigoroso" e "apto" para o desempenho das suas funções como Presidente dos Estados Unidos, concluiu esta quinta-feira o seu médico.

O clínico Kevin O'Connor, que acompanha o democrata há mais de uma década, realizou uma série de exames, incluindo em particular "um exame neurológico extremamente detalhado", destaca o relatório divulgado esta quinta-feira pela presidência dos EUA (Casa Branca).

A nota do médico refere que uma "lesão" foi retirada do tórax do Presidente e será submetida a biópsia.

Mas, de resto, Joe Biden, o Presidente mais velho da história norte-americana, tem apenas doenças leves, tratadas com três medicamentos prescritos, acrescentou.

O chefe de Estado norte-americano está a ser tratado por "fibrilação atrial não valvular", uma condição cardíaca que fica "estável" após o tratamento, lípidos elevados no sangue, também corrigidos com sucesso pelo tratamento e alergias.

O médico garante ainda que dois problemas apontados durante o último exame em novembro de 2021, nomeadamente uma marcha rígida e uma tosse frequente associada ao refluxo gastroesofágico, estão "estáveis".

Este relatório era aguardado com grande expectativa, pois Biden tem vindo a dizer que "pretende" concorrer a um segundo mandato na Casa Branca, que o pode colocar num novo frente a frente com o seu antecessor, Donald Trump, que bateu em 2020 e que já confirmou uma candidatura à indicação pelo Partido Republicano.

Apesar do registo de intenções, há poucos dias voltou a frisar que ainda não tomou a decisão "final".

Em 19 de novembro de 2021, o democrata, que também quer essa transparência sobre a sua saúde para se distinguir do ex-Presidente republicano, já se tinha submetido a um exame completo.

Joe Biden submeteu-se naquele dia a uma colonoscopia, recorrendo a uma anestesia geral. Durante esse exame, transferiu os seus poderes durante uma hora e vinte e cinco minutos para a vice-Presidente Kamala Harris, que se tornou brevemente a primeira mulher a ter prerrogativas presidenciais na história dos Estados Unidos.

Como aquele exame estava normal, não houve necessidade de repeti-lo este ano, sublinhou a Casa Branca.

Biden não tem um grande problema de saúde desde que passou por uma cirurgia no cérebro em 1988.

O governante norte-americano testou positivo à covid-19 em julho, sem apresentar forma grave da doença, nem sintomas de covid prolongada.

Apesar da boa forma, a sua idade tem sido alvo de um ataque frequente por parte da oposição republicana, com alguns rivais a acusarem mesmo Biden de já não ter a sua capacidade mental total, devido a alguns momentos de confusão e à sua fala arrastada.

Nikki Haley, uma republicana de 51 anos que entrou recentemente na corrida presidencial de 2024, pediu na quarta-feira testes de aptidão intelectual para qualquer autoridade eleita com mais de 75 anos.

Esta medida aplicar-se-ia, de resto, também a Donald Trump, de 76 anos, com quem Haley irá discutir a indicação republicana.

Até agora, Biden tem respondido a perguntas sobre a sua idade com piadas como: "Vejam-me em ação".