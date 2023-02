Gripes sucessivas levam países europeus a vacinar as aves

O ano passado foram abatidas 200 milhões de aves, no mundo, devido à gripe aviária. As sucessivas vagas da doença estão a levar grandes países produtores, como França, a equacionarem a vacinação dos animais.

O abate das suas aves tornou-se algo já tristemente habitual de ano para ano para Herve Dupouy, produtor de patos, em Landes, no sudoeste francês.

Desde 2015, o produtor teve de fazer quatro vezes, algo que é catastrófico para a vida animal, mas também para o negócio.

Os surtos de gripe das aves não deixam de continuar a surgir e os produtores temem ainda pela sua própria saúde.

Esta situação gera incertezas para os produtores, mas também preços mais altos para o consumidor, desde logo ao nível da carne aviária ou dos ovos.

Os países têm, no entanto, resistido à vacinação, sobretudo devido ao medo que um animal, mesmo vacinado, possa continuar a contrair e a disseminar a doença.

No entanto, as sucessivas vagas de gripe das aves estão a fazer com que grandes países produtores mudem de posição.

França tem mesmo trabalhado para que toda os países da União Europeia vacinem as aves.

O Governo francês já prometeu que, a partir de setembro, as aves no país vão começar a ser vacinadas.

Há, no entanto, no setor receios de prejuízos avultados, dado que vários países podem vir a rejeitar a exportação de animais imunizados, mas França garante estar a trabalhar para resolver o problema.