Casal impedido de realizar aborto de bebé com diagnóstico fatal

Deborah Dobert e o marido estão à espera de um filho que, numa consulta de rotina, foi diagnosticado com síndrome de Potter, uma doença rara relacionada com o desenvolvimento do feto no útero. Assim, o bebé irá nascer morto ou morrer pouco tempo depois e a lei norte-americana não permite o aborto.

Esta síndrome é resultado do crescimento anormal do rim, que afeta a quantidade de líquido amniótico que envolve o feto durante a gravidez.

A síndrome de Potter é duplamente letal porque os bebés com problemas renais não são capazes de remover as toxinas mortais do corpo e podem, desta forma, apresentar insuficiência renal. Além disso, a ausência de líquido amniótico no útero faz com que o bebé nasça sem a capacidade de respirar.

A lei do aborto, implementada em julho do ano passado, proíbe a interrupção voluntária da gravidez 15 semanas após a gestação. No entanto há exceções.

Confrontados com este cenário, Deborah Dobert e o marido decidiram interromper a gravidez o mais cedo possível, uma vez que os bebés com este problema acabam por morrer antes de nascer ou morrem sufocados após o parto. Apesar disso, o casal viu-lhes negada a pretensão do aborto.

A lei do aborto em situações de "anormalidade fatal" abre uma exceção, desde que dois médicos indiquem por escrito. Segundo o jornal The Washington Post, não foi esclarecido se a legislação foi cumprida ou não porque o casal não obteve respostas dos médicos.

Deborah Dobert recebeu um e-mail a dizer que o hospital "cumpre com todas as leis do estado da Flórida", segundo o jornal.

Depois de terem sido dadas algumas esperanças, a decisão final não permitiu que Deborah abortasse, o que causou alguma indignação. "Fico com raiva que os políticos decidam o que é melhor para a minha saúde", disse Deborah. Além disso, realçou que lhes tinham dito que havia exceções: “Fomos informados de que havia uma exceção ... Obviamente, [é] uma exceção insuficiente em alguns casos”.

Deborah Dobert coloca as culpas nos políticos que fazem as leis, mas também nos médicos, pelo facto de não poder interromper a gravidez.