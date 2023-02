Itália pode vir a enfrentar nova seca severa

Itália poderá vir a enfrentar novamente uma seca severa. O alerta surge depois de várias semanas de inverno seco no norte do país.

O nível de água do lago de Garda, o maior de Itália, caiu para mínimos históricos, sendo agora possível atravessar uma parte do lago, até à ilha de San Biagio, a pé.

Com os Alpes a receber menos de metade do nível normal de neve, segundo cientistas, os rios e lagos italianos sofrem com uma grave falta de água.

O Pó, o mais longo rio de Itália, tem menos 61% da água normal para esta época do ano. O rio vai dos Alpes até ao mar Adriático.

Em julho de 2022, Itália declarou estado de emergência nas áreas junto ao rio Pó. O ministro da agricultura italiano alertou que um terço da produção agrícola estava em risco devido à seca e às deficientes infraestruturas hídricas.

A Itália perdeu 19% dos recursos hídricos disponíveis, entre 1991-2020, em comparação com 1921-1950. As previsões apontam que nas décadas seguintes, as reduções poderão ir até aos 40%.