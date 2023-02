Lula da Silva sobrevoou zonas mais afetadas pelas chuvas fortes em São Paulo

No Brasil, o Presidente Lula da Silva fala numa verdadeira tragédia e pede união após as fortes chuvas que atingiram o estado brasileiro de São Paulo.

À cidade de São Sebastião a ajuda chega apenas pelo ar, como fazem as equipas de resgate, ou pelas água agitas que os pescadores usam para fazer transportar todo o tipo de apoio. A cidade costeira está praticamente destruída, dizem as autoridades.

Lula da Silva já visitou as zonas mais afetadas e diz que o tempo é de união e estratégia para o futuro.

As chuvas dos últimos dias causaram mais destruição do que as de 2014, que já tinham afetado parte da cidade. Pelo menos 40 pessoas morreram no estado de São Paulo e há quase 2 mil desalojados.