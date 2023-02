Austrália vai triplicar parque marinho protegido: área será maior do que a Alemanha

O Governo australiano anunciou esta quinta-feira um plano para expandir as áreas protegidas do Parque Marinho da ilha Macquarie, lar de pinguins e focas, para 388 mil quilómetros quadrados, maior do que a área da Alemanha.

A ilha Macquarie, cujas águas são essenciais para alimentar milhões de aves marinhas, foi declarada Parque Natural Marinho em 1999 e vai ficar com o triplo de áreas protegidas, disse a Ministra do Ambiente e da Água da Austrália, Tanya Plibersek.

"A proposta inclui uma nova área de alta proteção, maior do que a dimensão da Alemanha, uma importante contribuição para o nosso compromisso de proteger 30% da nossa terra e 30% dos nossos oceanos até 2030", sublinhou.

O plano visa também apoiar a pesca sustentável.

O Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla em inglês) aplaudiu a proposta, defendendo que vai proteger espécies marinhas ameaçadas, como as baleias, e ajudar a combater a crise climática.

"Este anúncio é uma importante contribuição para a conservação marinha no hemisfério sul, uma região onde o impacto dramático da crise climática pode ameaçar uma vida selvagem única", disse esta quinta-feira Emily Grilly, responsável da filial australiana da WWF, num comunicado.

No entanto, a líder nacional da indústria de produtos do mar, Veronica Papacosta, disse à emissora pública ABC que a proposta deixa de lado a indústria pesqueira para servir os interesses ambientais.

Se for implementado o plano de proteção, que abrange toda a zona económica exclusiva da ilha Macquarie, a Austrália teria mais de 48% do território marítimo protegido e excederia um dos seus compromissos ambientais, de acordo com o Governo.