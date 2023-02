Homem com suspeitas de estar infetado com vírus de Marburg está negativo

O homem deu entrada no hospital universitário de Valência na passada sexta-feira com febre, dores de cabeça e musculares, diarreia e vómitos.

Foi de imediato colocado em isolamento, mas as análises e exames que fez acabaram por descartar a suspeita de infeção por um vírus hemorrágico.

Com 34 anos tinha regressado recentemente da Guiné Equatorial, onde há semana e meia foi detetado, pela primeira vez, um surto do vírus de Marburg.

O primeiro caso foi confirmado a 13 de fevereiro. No norte do país há pelo menos 28 pessoas infetadas, nove mortes contabilizadas e estão, neste momento, mais de 200 pessoas em quarentena.

As autoridades restringiram a circulação entre aldeias onde o vírus se instalou. Tentam a todo o custo impedir que a doença alastre a outras localidades do pais e também aos dois países com fronteiras na região: o Gabão e os Camarões.

A febre hemorrágica de Marburg, muito idêntica à provocada pelo vírus Ébola, foi diagnosticada pela primeira vez no final da década de 60 do século passado.

Desde então que há regularmente surtos em alguns países africanos. O maior ocorreu há 18 anos em Angola, na província do Uige. Houve 227 mortes, em 252 casos diagnosticados.

Não há vacina ou tratamento eficaz contra a doença, que começa com febres súbitas, dores de cabeça e de corpo. O período de incubação é de cinco a nove dias e pode levar à falência do fígado e a hemorragias extensas.

Tem uma taxa de mortalidade que pode atingir os 90%.