Reino Unido enfrenta escassez de vegetais e frutas

O Reino Unido está a enfrentar uma escassez de vegetais e frutas.

Há supermercados a limitar a venda desses produtos, mas é o aumento dos preços que mais preocupa os britânicos.

"Para ser sincera, neste momento opto pelos alimentos mais baratos devido á inflação e ao custo de vida, mas sim, é muito assustador", disse uma britânica.

O Reino Unido importa 90 a 95% das frutas e legumes que consome.

Nos últimos meses, o tempo instável no sul da Europa e no norte de África têm afetado as produções. As que são feitas no Reino Unido, sobretudo em estufas, encareceram devido ao preço da energia.