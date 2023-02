O presidente russo, Vladimir Putin, concedeu esta segunda-feira uma condecoração de Estado a Steven Seagal, o ator americano de filmes de ação que tem também cidadania russa.

A “Ordem da Amizade”, cuja entrega foi anunciada no portal de internet do Governo russo, reconhece pessoas que a Rússia considera terem contribuído para melhorar as relações internacionais.

Ator foi defensor da anexação da Crimeia

Steven Seagal foi um defensor da anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e no ano passado visitou a cidade ucraniana de Olenivka, controlada pelos russos, onde prisioneiros de guerra ucranianos morreram num ataque pelo qual a Rússia e a Ucrânia se culparam.

O ator foi nomeado em 2018 como enviado humanitário do Ministério das Relações Exteriores da Rússia aos Estados Unidos e ao Japão.