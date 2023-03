Lembra-se do homem que sobreviveu em alto mar a comer ketchup? Vai receber um barco

De acordo com a Sky News, a campanha tornou-se viral e, rapidamente, Elvis François foi encontrado na Dominica.

O marinheiro, de 47 anos, foi arrastado para o mar devido a fortes correntes em dezembro, enquanto fazia reparações no barco.

"Eu não tinha comida. Havia apenas uma garrafa de ketchup que estava no barco, alho em pó e cubos de caldo Maggi. Misturei tudo com um pouco de água para sobreviver 24 dias no mar", contou Elvis, após o resgate.