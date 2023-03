Rei Carlos III retira a Harry e Meghan a única casa que tinham no Reino Unido

Segundo os jornais diários The Sun e The Telegraph , o Palácio de Buckingham enviou "uma ordem de despejo" ao casal, que deixou o Reino Unido em 2020 e mora nos EUA com dois filhos.

Harry e Meghan deixaram de ter uma residência no Reino Unido, depois de o rei Carlos III ter decidido retirar-lhes a casa de Frogmore Cottage, ao que os media britânicos indicam, para passar a ser a residência do príncipe André, irmão do rei.

Frogmore Cottage, uma residência de cinco quartos perto do Castelo de Windsor, no oeste de Londres, foi oferecida ao duque e à duquesa de Sussex pela rainha Isabel II em 2018 como presente de casamento.

O casal fez obras de renovação no valor de mais de 2 milhões de euros, com dinheiro dos contribuintes, que o príncipe Harry teve que reembolsar quando saiu do Reino Unido.

Segundo o The Sun, Carlos III não propôs uma nova residência ao casal, privando-os assim de qualquer morada real durante as suas raras viagens ao Reino Unido, decisão que soa como uma sanção após a publicação em janeiro do livro de Harry "Na sombra", em que “acerta contas” com a família.

Ataques à monarquia

Desde que se mudaram para os EUA, o casal tem multiplicado os ataques à monarquia, sendo o último a publicação do livro de Harry.

No livro relata, Harry fala em particular uma violenta discussão com seu irmão mais velho William, o herdeiro do trono, sobre sua esposa Meghan e acusa a rainha consorte Camilla de ter revelado conversas privadas à imprensa.