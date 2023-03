Tik Tok anuncia ferramenta para limitar o tempo de utilização a menores de 18 anos

O Tik Tok vai disponibilizar uma ferramenta para limitar o tempo de utilização para menores de 18 anos. A partir das próximas semanas, a plataforma vai passar a solicitar um código caso seja ultrapassado o limite de utilização diária de 60 minutos. Os encarregados poderão também definir o tempo de utilização, consoante o dia da semana.

Este anúncio surge numa altura em que o Tik Tok está a ser alvo de algumas limitações. A Comissão Europeia pediu aos funcionários para desinstalarem a aplicação dos seus dispositivos profissionais com vista a proteger a Comissão de ameaças à cibersegurança.

Os Estados Unidos deram 30 dias às agências governamentais, como as Finanças ou o FBI, para apagarem o Tik Tok dos dispositivos oficiais e também o Canadá tenciona proibir os funcionários do Governo de ter acesso ao TikTok nos dispositivos de trabalho.

Os resultados de uma recente investigação realizado pelo Digital Wellness Lab, do Hospital Infantil de Boston, nos EUA, alertou para o impacto do tempo de ecrã na vida dos jovens e adolescentes.

Outro estudo elaborado pela plataforma Qustodio, especializada em segurança e controlo digital para famílias, revelou resultados preocupantes. Segundo esta pesquisa, os menores passam "agarrados" aos ecrãs, fora da sala de aula, cerca de quatro horas por dia, o equivalente a dois meses por ano, dando preferência a redes sociais como o TikTok.

Medidas para pôr travão à utilização excessiva

Neste contexto, a plataforma anuncia medidas que visam pôr travão à utilização excessiva. "Embora não exista um consenso sobre quanto tempo é considerado 'demasiado', ou até mesmo o impacto do tempo de ecrã de uma forma mais ampla, reconhecemos que os adolescentes tendencialmente necessitam de algum apoio extra quando começam a explorar o mundo online de forma independente", refere em comunicado.

Assim, o Tik Tok decidiu desenvolver uma ferramenta com o objetivo de "incitar os adolescentes a definir um limite de tempo diário em frente ao ecrã, se pretendem desligar terminados os 60 minutos predefinidos ou passarem mais de 100 minutos no TikTok num só dia".

Estratégias para ajudar no acompanhamento familiar

Consciente do papel determinante dos encarregados de educação no apoio aos mais novos, o Tik Tok anunciou também que vai acrescentar três novas características ao acompanhamento familiar:

Limites diários de tempo de ecrã personalizados: os encarregados de educação poderão utilizar o acompanhamento familiar para personalizar o limite de tempo diário do ecrã para os adolescentes, incluindo a escolha de diferentes limites de tempo dependendo do dia da semana.

Painel de controlo da hora do ecrã: é possível ter acesso ao painel de tempo de utilização de ecrã, com resumos do tempo de utilização da aplicação, o número de vezes que o Tik Tok foi aberto, e uma discriminação do tempo total gasto durante o dia e a noite.

Notificações silenciosas: uma nova ferramenta vai permitir aos encarregados de educação definir um horário para silenciar as notificações para adolescentes. As contas de utilizadores com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos não recebem notificações depois das 21h00. Entre 16 e os 17 anos, as notificações ficam desativadas a partir das 22h00.

De acordo com um relatório da Sensor Tower sobre utilizadores no sistema operativo Android, citado pela Bloomberg, no segundo trimestre de 2022, o TikTok era a plataforma social em que os utilizadores passavam mais tempo diariamente, com uma média de 95 minutos, à frente de Youtube (74 minutos), Instagram (51 minutos), Facebook (49 minutos), Twitter (29 minutos) ou Snapchat (21 minutos).