EUA negam envolvimento russo no "Síndroma de Havana" dos diplomatas

As agências de informações dos EUA não estabeleceram qualquer relação entre uma potência adversária e o 'Síndroma de Havana', relativo a centenas de lesões cerebrais e outros sintomas relatados pelo pessoal diplomático norte-americano em vários locais do mundo.

As conclusões divulgadas quarta-feira por responsáveis das agências apontam para que muitos dos casos investigados parecem ter diferentes causas, que vão de fatores ambientais a doenças não diagnosticadas, sem que tenha sido identificada uma causa única para a maioria dos casos.

Dois representantes daquelas agências tiveram esta quarta-feira um encontro com jornalistas, na condição de manterem o anonimato, com regras determinadas pela Direção das Informações Nacionais. As investigações abrangeram cerca de 1.500 casos em 96 países.

Muitos dos casos foram associados a explicações potenciais como doença, mau funcionamento do sistema de ventilação e ar condicionado ou ondas eletromagnéticas de aparelhos benignos, como um rato de computador.

Estes representantes daquelas agências realçaram que a investigação foi exaustiva, envolveu sete destes serviços e que algumas pistas foram seguidas ao longo de nove meses.

O que é o ‘Síndroma de Havana’?

A expressão 'Síndroma de Havana' nasce de uma série de relatos de casos de danos cerebrais registados em 2016 entre funcionários da embaixada dos EUA em Cuba.

Depois, houve incidentes relatados por diplomatas, membros dos serviços de informações e pessoal militar na área de Washington e em posições em várias partes do mundo.

Entre alguns membros dos serviços de informações norte-americanos houve a suspeita de a Federação Russa ter usado instrumentos de energia dirigida para atacar o pessoal dos EUA.

Mas, em 2022, a CIA rejeitou tal hipótese, considerando que era improvável que russos ou outros adversários estrangeiros tivessem usado este tipo de instrumentos para atacar os representantes norte-americanos.