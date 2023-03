Tornado EUA: milhares de norte-americanos sem eletricidade e telhados

Nos Estados Unidos, várias regiões enfrentam nevões e tornados, que obrigaram ao encerramento de aeroportos. Dezenas de estradas foram cortadas e milhares de norte-americanos ficaram sem eletricidade.

Prédios, carros destruídos e estradas cortadas são algumas das consequências dos fortes nevões e tornados nos Estados Unidos.

No Texas e no Luisiana, no sul do país, milhares de pessoas ficaram sem eletricidade e sem comunicações. Em algumas cidades, os sistemas de distribuição de água também deixaram de funcionar.

Os tornados levaram os telhados das casas, derrubaram árvores e postes de alta tensão. Centenas de voos foram cancelados, sobretudo a partir dos aeroportos de Dallas, no Texas.

Os peritos avisam que a frequência e a intensidade das tempestades vão aumentar e que as vagas de frio se vão intercalar com vagas de calor e períodos de seca extrema, consequências das alterações climáticas.

Os serviços meteorológicos alertam para mais tornados e nevões fortes no fim de semana nas regiões que estão a ser atingidas por uma vaga de frio polar.