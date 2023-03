O caso remonta a junho de 2021. Maggie e Paul Murdaugh – mulher e filho mais novo do advogado, respetivamente – foram mortos a tiro, perto dos canis de uma das propriedades da família. O filho foi atingido com um tiro no peito e outro na cabeça, enquanto Maggie foi baleada cinco vezes. Foram usadas armas diferentes, que nunca chegaram a ser encontradas.

“O veredicto de hoje [quinta-feira] prova que ninguém, não interessa quem é na sociedade, está acima da lei”, disse o advogado-geral Alan Wilson, promotor principal do estado da Carolina do Sul, citado pela BBC .

Alex Murdaugh declarou-se inocente no homicídio da mulher e do filho. A morte da família seria uma forma de ocultar os crimes de fraude fiscal, uma vez que, durante o julgamento, o advogado admitiu ter roubado milhões de dólares aos seus parceiros e clientes para pagar o vício em ópio e o seu estilo de vida extravagante.

Durante 20 meses, o advogado garantiu não ter estado perto dos canis no dia em que a mulher e o filho morreram. Chegou a alegar que o homicida seria alguém que procurava vingança, depois de um acidente de barco mortal que envolveu Paul, em 2019.

Vídeo de 58 segundos “mudou tudo”

O caso do homicídio de Maggie e Paul era complexo e sustentado apenas em provas circunstanciais. Durante o julgamento não foi apresentada nenhuma prova direta – nem as armas do crime, nem roupa ensanguentada ou qualquer testemunha. Mas um vídeo de 58 segundos mudou o rumo do processo.

Paul tinha prometido a um amigo que lhe ia enviar um vídeo do seu cão, que estava ao cuidado do jovem no canil da família Murdaugh. O vídeo foi captado às 20:44, poucos minutos antes do que terá sido a hora da morte, segundo a acusação. Na gravação, é possível ouvir três vozes: a de Paul, a de Maggie e a de Alex.

Este vídeo mostra que Alex Murdaugh estava junto aos canis, com a mulher e o filho mais novo, perto da hora da morte. Prova também que o advogado mentiu sobre a última vez que os tinha visto com vida e sobre o seu álibi.