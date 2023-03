Prédio de seis andares colapsa na Turquia

Um prédio de seis andares colapsou na cidade de Sanliurfa, na Turquia, mas não causou nenhuma vítima mortal. O edifício tinha sido evacuado, depois do sismo que afetou o país no mês passado.

As imagens de videovigilância mostram que, na altura do colapso, passavam na rua vários carros e autocarros.

Uma pessoa foi retirada com vida

Pelo menos uma pessoa foi retirada com vida dos escombros, já dentro do edifício não estava ninguém.

O prédio foi evacuado por precaução depois dos sismos do mês passado. Por ter sido considerado instável foi dada ordem de demolição, que ainda não tinha data marcada.

Cerca de 50 mil pessoas morreram na sequência dos abalos que se registaram, com maior intensidade, no sul da Turquia e no norte da Síria, no passado mês de fevereiro.