Quer viver num cruzeiro? Com 30.000 dólares por ano pode trabalhar e viajar pelo mundo

“Faça um cruzeiro, viva, trabalhe e explore de sua casa no mar”: é este o desafio que a empresa Life at Sea Cruises está a lançar aos mais aventureiros. A empresa proporciona uma viagem pelo mundo, com a duração de três anos. Poderá reservar a sua viagem a partir de 30.000 dólares (cerca de 28.300 euros) por pessoas por ano, com tudo incluído.

O cruzeiro MV Gemini inicia a viagem em Istambul, na Turquia, a 1 de novembro de 2023. A rota inclui 135 países, com paragem em 375 portos, e permite visitar algumas das mais famosas atrações turísticas – do Taj Mahal ao Cristo Rei, da Grande Muralha da China às Pirâmides de Giza. A maioria das paragens são noturnas, o que lhe dará tempo para explorar as diferentes cidades.

O Natal será comemorado no Brasil, enquanto a passagem de ano será celebrada na Argentina. Depois de contornar a América do Sul – com um saltinho à Antártida –, o navio segue pelas duas costas da América Central, passa pela a região oeste da América do Norte e pelo Havai.

Na Ásia, a rota inclui várias paragens no Japão, na Coreia do Sul e na China, assim como nas regiões tropicais de Bali, Vietname, Camboja, Singapura, entre outras. Depois de passar pela Austrália e Nova Zelândia, o cruzeiro segue em direção à Índia e Sri Lanka, Maldivas e Seicheles, seguindo depois para o continente Africano. Também a ilha da Madeira está incluída neste percurso.

O cruzeiro tem uma capacidade de até 1.074 passageiros, distribuídas por 400 cabines. O preço mais baixo para as cabines é de 29.999 dólares por ano. Os custos para duas pessoas, podem chegar aos 179.994 dólares (169.865 euros) nos três anos de viagem. Já as suítes com varanda – que têm uma área duas vezes maior – podem custar ate 109.999 dólares (103.809) por pessoa.

A Life at Sea Cruises apresenta ainda uma opção de partilha de cabines: dois casais podem optar por dividir uma cabine durante os três anos, o que permite poupar no valor da viagem. Também um passageiro que viaje sozinho poderá beneficiar de um desconto 15% na tarifa da ocupação dupla – sendo necessário um adiantamento mínimo de 45.000 dólares (cerca de 42.500 euros).

O preço inclui a estadia, todas as refeições – incluindo bebidas alcoólicas –, assim como refrigerantes, sumos, café e chá durante todo o dia. Também os serviços de lavandaria e de limpeza estão incluídos, assim como os custos na chegada aos portos.

Cruzeiro disponibiliza espaço para teletrabalho

Se está a pensar que, neste momento, não pode deixar o seu trabalho para seguir nesta aventura, saiba que o MV Gemini disponibiliza, de forma gratuita, um espaço para teletrabalho equipado com Wi-Fi de alta velocidade. No business center irá encontrar várias salas de reuniões, 14 escritórios, uma biblioteca e um espaço de lazer – para que possa fazer as suas pausas laborais e beber um café.

Mikael Petterson, diretor-gerente do Life at Sea Cruises, explica que a conectividade do cruzeiro permite trabalhar para qualquer parte do mundo. “Os profissionais precisam de conectividade, as comodidades certas e a funcionalidade para realizar o seu trabalho. Não existe outro cruzeiro que ofereça este tipo de flexibilidade aos seus clientes”, cita a CNN.

Porque a vida não é só trabalho, o cruzeiro dispõe de uma piscina, de um centro de bem-estar, de um auditório e de várias opções de restaurante. Poderá ter aulas de dança e música, exercitar-se no ginásio ou ir a um salão de beleza. Caso seja necessário, há também um hospital com serviços médicos gratuitos.