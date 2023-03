A "icónica" montanha vai sair da embalagem dos chocolates Toblerone. O logótipo com o Matterhorn, um dos picos mais conhecidos dos Alpes, na embalagem há mais de 50 anos, vai dar lugar a uma montanha mais comum para não violar regras suíças, uma vez que parte da produção do chocolate vai passar da Suíça para a Eslováquia.

O "visual" dos chocolates vai mudar. A estética triangular mantém-se, mas com um design mais simples. A empresa norte-americana Mondelez, responsável pela produção do Toblerone, vai substituir a montanha Matterhorn, de 4.478 metros, por uma mais "genérica", a partir do segundo semestre de 2023.

"O novo design da embalagem introduz um logótipo de uma montanha modernizado e simplificado, que se alinha com a estética geométrica e triangular", disse um porta-voz da Mondelez.

Além disso, a embalagem não poderá dizer que o chocolate é da Suíça, passando para "estabelecido na Suíça", adianta o jornal suíço Aargauer Zeitung. A embalagem tem ainda um urso, um símbolo nacional (da cidade de Berna), que também poderá desaparecer.

Porquê?

O "Swissness Act", uma lei de 2017, diz que só é permitido usar símbolos nacionais ou, por exemplo, a designação "made in Switzerland" em produtos com laticínios suíços (ou em grande parte). Agora, metade da produção do Toblerone vai ser transferida para a Eslováquia, o que significa que, para não violar a legislação, a embalagem vai ter que mudar.

A Mondelez anunciou, no ano passado, que estava a preparar a abertura de um novo local de produção.

À BBC, esclareceu que estava a transferir parte da produção para a Eslováquia para "responder ao aumento da procura mundial" e promover o crescimento da marca "no futuro".

O Toblerone, o chocolate em forma de montanha feito de leite suíço com mel e nougat, é fabricado em Berna, capital da Suíça, desde 1908. Desde 1970 que o Matterhorn está na embalagem.

Em 2016, a marca gerou polémica por tentar separar mais os triângulos de chocolate para diminuir os custos de produção. Depois de muitas críticas, voltou à forma original.