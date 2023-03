Foram resgatados, esta segunda-feira, 40 pescadores de um bloco de gelo que estava à deriva na Rússia.

As imagens mostram as operações das autoridades em condições climáticas difíceis, com ventos fortes.

Estes pescadores estavam isolados ao largo da ilha de Sacalina, a norte do Japão. Foram encontrados a cerca de dois quilómetros da linha de separação da placa de gelo.