António Guterres distinguido com o prémio espanhol Carlos V

O secretário-geral da ONU, António Guterres, foi distinguido com o Prémio Europeu Carlos V, em Espanha, que reconhece os esforços desenvolvidos em prol do espírito europeu.

O nome de Guterres, distinguido na 16.ª edição do prémio, foi anunciado hoje em Mérida, Espanha, pela diretora-geral dos Assuntos Exteriores da Junta de Extremadura e presidente da Comissão Executiva da Fundação da Academia Europeia e Iberoamericana de Yuste, Rosa Balas.

"Pela sua credenciada, extensa e longa trajetória de vida dedicada ao compromisso social, ao processo de construção europeia, à promoção do multilateralismo e da dignidade humana como núcleo de seu trabalho, enfrentando desafios e crises globais".

O Prémio Carlos V da Fundação da Academia Europeia e Iberoamericana de Yuste distinguiu em anos anteriores o ex-chefe do governo espanhol Filipe González, a ex-chanceler alemã Angela Merkel e o líder russo Mikhail Gorbachov.

A cerimónia de entrega do rémio será realizada no dia 9 de maio, Dia da Europa, no Mosteiro de Yuste.