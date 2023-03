Depois do derrame de óleo, já começaram os trabalhos de limpeza nas Filipinas

Um navio que afundou há cerca de uma semana provocou um derrame de petróleo nas águas da ilha de Mindoro. Os trabalhos de limpeza já começaram.

No passado dia 28 de fevereiro, um navio que transportava 800 mil litros de combustível industrial, afundou devido a problemas no motor. Os meios de socorro conseguiram resgatar todos os tripulantes antes do veículo naufragar.

As autoridades estimam que o navio esteja a mais de 300 metros de profundidade.

Os trabalhos de limpeza já começaram

A guarda costeira e dezenas de residentes voluntários estão a limpar os resíduos de petróleo que chegaram à costa de várias cidades das Filipinas.

Os relatos de quem está no terreno são impressionantes, "É tanto petróleo que sentimos náuseas quando estamos sem o equipamento de proteção.", afirmou Maribel Famadico, de 34 anos, enquanto trabalhava ao lado de outros voluntários de limpeza.

"Há muita gente a sentir-se mal por causa do mau cheiro. Isto pode demorar algum tempo porque ainda há muito petróleo. Não é só aqui, há mais nas áreas contíguas, e, por isso, não sabemos quando vamos terminar. O petróleo regressa com a maré. Limpámos esta área ontem, mas hoje há mais, de novo.", refere Maribel Famadico, em declarações à Reuters.

Em risco estão agora cerca de 36.000 hectares de recifes corais e ecossistemas costeiros.