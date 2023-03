Praia no Brasil regista dois ataques de tubarões em 24 horas

A praia da Piedade, na região metropolitana de Recife, no nordeste do Brasil, registou dois ataques de tubarões contra pessoas em 24 horas, informaram esta terça-feira as autoridades.

O ataque mais recente ocorreu esta segunda-feira quando uma jovem foi mordida em várias partes do seu corpo por um tubarão e, segundo o Hospital de Restauração do Recife, parte de um dos seus braços foi amputado.

O ataque ocorreu a menos de 500 metros do registado no domingo, quando um rapaz de 14 anos foi mordido e a sua perna teve de ser amputada, num evento que também ocorreu na praia da Piedade, localizada no município de Jaboatão dos Guararapes.

Estes dois ataques elevam a três o número de feridos por ataques de tubarões na região metropolitana do Recife nas últimas duas semanas.

O primeiro ataque ocorreu a 20 de fevereiro, no município vizinho de Olinda, quando um tubarão atacou um surfista, que sobreviveu.

Apesar dos sinais de perigo de ataques de tubarões em 150 pontos da área metropolitana do Recife, as pessoas continuam a visitar os locais e muitos entram no mar, desafiando os avisos.

No total, o estado de Pernambuco registou 77 ataques de tubarões desde 1992, 10 dos quais no arquipélago de Fernando de Noronha, localizado a cerca de 550 quilómetros da costa continental.